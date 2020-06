Sinergia lanzó cover del clásico “Mi querido viejo” de Piero

View this post on Instagram

Sinergia presenta "Mi viejo", una reversión de la emotiva canción del artista argentino "Piero", que homenajea a todos los padres en su día. Sabemos que este día del padre es uno particularmente especial, nostálgico y extrañamente distinto. Muchas y muchos de ustedes y nosotros no podremos encontrarnos físicamente con papá producto del distanciamiento físico que la pandemia nos impone como medida de prevención. A través de este video entonces, queremos entregarles un saludo de amor, reconocimiento, y decirles que es un día especial, que extrañamos abrazarlos y compartir con ellos.