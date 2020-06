“Aquí te cantaremos siempre”: Las desgarradoras despedidas a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

Este martes 9 de junio, el líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció tras una dura lucha contra el cáncer de colón, a la edad de 53 años.

La muerte del compositor es un duro golpe para el mundo de la música, sobretodo la española, donde artistas de la talla de Alejandro Sanz o Rosana, le han dado un desgarrador último adiós en redes sociales.

El intérprete de “Corazón partío” se mostró muy dolido y emocionado al despedir a su gran amigo. “Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo”, escribió en Twitter.

Rozalen, en tanto, expresó: “Eterno Pau Donés… Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre”.

La cantante Rosana, utilizó la misma red social para manifestar que “Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti… Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau“.

Sin embargo, una de las despedidas más desgarradoras fue la del actor español Dani Rovira, quien el pasado 25 de marzo comunicó que está luchando contra un linfoma de Hodgkin y que está siendo sometido a sesiones de quimioterapia. Él escribió en sus redes sociales lo siguiente: “​Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau”, haciendo alusión a la canción de Jarabe de Palo, “El Lado Oscuro”.

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020

Eterno Pau Donés… 💕🙏

Que la tierra te sea leve.

Aquí te cantaremos siempre. pic.twitter.com/gqjivs4KwV — Rozalén (@RozalenMusic) June 9, 2020

Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera.

Sé que vivir es entender que el cielo espera.

Me niego a despedirme de ti… Estés donde estés, estás y

simplemente te abrazo, querido Pau!!!!! #jarabedepalo #flaca #setequiere #paudones #estesdondeestesestas pic.twitter.com/6kN9Nk2Kh7 — Rosana Arbelo (@RosanaOficial) June 9, 2020

Qué gran lección de vida nos has dado… Buen viaje Pau 🖤 pic.twitter.com/yZdsOeWlzt — Edurne (@Edurnity) June 9, 2020

DEP Pau Donés. Siempre en nuestros corazones, como tu música 😢 🖤 pic.twitter.com/B6tRDckurn — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 9, 2020