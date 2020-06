Con muletas y todo: Madonna se unió a masiva protesta del movimiento Black Lives Matter en Londres

Este sábado, Madonna fue parte de la masiva protesta del movimiento Black Lives Matter, la cual se realizó en Londres, Inglaterra, con motivo del asesinato de George Floyd y el racismo.

La intérprete de “Like A Prayer” asistió a la movilización con muletas, debido a la grave lesión que sufrió durante la gira de “Madame X” a principios de año.

En el lugar, que reunió a miles de personas en Londres, la cantante estadounidense compartió con ellos y, nuevamente, dejó en evidencia que condena todo tipo de violencia.

En redes sociales, sus fanáticos compartieron varias imágenes y videos de Madonna en la manifestación.

