James Dean Bradfield alista disco inspirado en la vida y obra de Víctor Jara

El guitarrista y vocalista de Manic Street Preachers, James Dean Bradfield, anunció que está trabajando en un disco inspirado en la vida y obra de Víctor Jara. Eso sí, no será un álbum de covers, sino de canciones que tratarán la vida del emblemático músico chileno.

“Yo sabía bastante de Victor Jara, pero nunca escuché realmente su música“, contó Bradfield a la revista Mojo. Tras visitar a Patrick Jones, hermano del bajista de su grupo, Nicky Wire, se encontró con la canción “Sandinista!” de The Clash. Además, se encontró con una biografía del cantautor.

“Lo que me sorprendió, honestamente, fue su voz. Las canciones me llevaron más que la historia“, agregó el músico galés.

Más tarde, Bradfield grabó algunos demos con la letras de Jones y así surgió el álbum inspirado en Jara. “Tenía este concepto suelto en mi cabeza, tratar de representar su vida completa en un disco“, señaló el intérprete.

Algunos de los títulos del disco son “The Room With Three Windows”, “The Boy from the Plantation” y “Under the mimosa tree”. También incluirá “La Partida”, una versión instrumental de la canción compuesta por Jara, la única que estará presente en el álbum de Bradfield.

Se espera que este trabajo vea la luz en agosto de este año.