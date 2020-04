Juanito Ayala está varado en California y lucha por volver a Chile: “Nuestro caso es el de muchos chilenos”

El músico y exlíder de Juana Fe, Juanito Ayala, está varado en la ciudad de San Diego y, mientras intenta volver a Chile, ya lleva dos vuelos cancelados. Junto a su esposa, la socióloga Mia Dragnic, partieron a la ciudad norteamericana por una beca de ella en la Universidad de California.

Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus y sin recursos para seguir en el país del norte, desde Conicyt y la Universidad de Chile “nos dijeron que no nos podían ayudar”, según contó en conversación con Ciudadano ADN.

Por eso, la pareja comenzó una campaña para visibilizar su caso. “Hay mucha gente que me ha escrito y está en la misma situación que nosotros. Parece que hay un desconocimiento de que estamos en una emergencia mundial”, contó Juanito, que asegura que California “es la octava economía mundial, y es un lugar carísimo”.

Leer también Tiempo Libre Juanito Ayala: “Estuve cuatro años guardándome el sentimiento de mi ruptura con Juana Fe” Tiempo Libre Juanito Ayala lanzó sencillo “Lo Comido y lo Bailado”

Las mismas dificultades están teniendo con Latam, que se niega a adelantar la fecha de su vuelo de retorno, originalmente programado para el 2 de mayo. Y, a la complicada situación, se suma que ninguno tiene proyectos profesionales en California. “Yo estaba trabajando en un colegio y tenía una gira, mi compañera tenía su beca y ninguna de esas dos cosas las tenemos”.

San Diego, contó Juanito, no está en cuarentena. “Hay una sugerencia de permanecer en casa, pero voluntaria. Está toda la gente en sus casas, todo cerrado: playas, parques y centros comerciales”, relató. Un país donde a Juanito y su pareja no quisieron renovarles su seguro médico privado, pero “a través del gobierno accedimos a uno gratuito con cobertura total para nosotros y nuestro hijo. Uno podría pensar que acá es el mercado y el capitalismo salvaje, pero hay varias políticas que protegen a las personas”. Similares cuidados se ven en el comercio. “En el supermercado no puedes acaparar. No te dejan llevarte más de un papel higiénico o un litro de leche”.

Pese al panorama, Juanito está confiado en que las cosas se van a resolver. “El ruido que estamos haciendo está generando cierto impacto”, comentó, consciente de que “nuestro caso es el de muchos chilenos. Me escribieron de India y de Colombia”. Hoy, su expectativa es clara: “Que el gobierno se haga cargo. Y a Latam no le cuesta nada transparentar la información y abrir su vuelo sin exceso de tarifa. No importa si tenemos que hacer escala en Miami, pero que no nos cobren de más”. Sus planes al retornar a Santiago también están listos: “Nosotros volvemos a la Plaza Dignidad de una, compadre, vamos a hacer la cuarentena allá”.