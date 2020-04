Más de 20 artistas internacionales realizarán cover de Foo Fighters para recaudar fondos para luchar contra el Covid-19

Chris Martin, Dua Lipa, Ellie Goulding y Biffy Clyro serán cuatro de los más de 20 artistas internacionales que realizarán un cover de los Foo Fighters, con el fin de recaudar dinero para luchar contra el Covid-19.

La canción que versionarán será “Times Like These”, de 2002, y será lanzado este jueves 23 de abril a través de un especial de tres hora de la BBC.

Esta nueva versión será grabada por los artistas desde sus hogares, y contará con la producción de Adele, Stormzy y el productor Fraser T. Smith.

Los aportes de la canción que pertenezcan al Reino Unido serán donados en partes iguales a las organizaciones BBC Children in Need y Comic Relief. Por su parte, las internacionales serán destinadas al fondo solidario de la OMS.

Los otros artistas que dirán presentes en este cover son 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, Yungblud y Zara Larsson.

We've brought together some of your favourite artists for a very special #StayHomeLiveLounge cover of 'Times Like These' by Foo Fighters, produced by Fraser T. Smith 🎤💜

Listen Thursday at 12pm on Radio 1 and see the video that evening as part of The Big Night In on @BBCOne pic.twitter.com/AIvb91YzCd

— BBC Radio 1 (@BBCR1) April 20, 2020