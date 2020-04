Abril, canciones mil: “Letra y música” revisó una larga lista de temas dedicados a este mes

El mes de abril representa en el Hemisferio Norte el inicio de la primavera, convirtiéndose así en fuente de inspiración de música y poesía. Quizás por eso existen tantas canciones de esas latitudes que homenajean a estos 30 días, aunque países como Argentina también hacen importantes aportes al cancionero.

En una nueva columna de “Letra y música” en Ciudadano ADN, el académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, hizo una revisión de las más emblemáticas canciones de abril, desde “Quién me ha robado el mes de abril” del español Joaquín Sabina hasta “Quiero aprender de memoria” del argentino Leonardo Favio.

Del argentino recordó que “siempre sus canciones tienen una cosa muy juguetona, con emociones muy transparentes”, además de que su importancia en Argentina es más como cineasta que como intérprete, con varias películas consideradas entre lo mejor del cine trasandino. “Su carrera como cantante es bastante acotada en comparación”.

“Adiós amor”, de Mocedades, permitió a Martínez recordar que la etimología de abril proviene del latín aperire, abrir, como referencia a que en este mes se abre la primavera. Argentina nuevamente estuvo presente con “Era en abril” de Juan Carlos Baglietto junto a su novia de ese entonces, Silvina Garré. Una “muy, muy dramática” canción de inicios de los 80, emblemática del Canto Nuevo latinoamericano.

“April come she will”, de Simon & Garfunkel, es el tema más corto del disco Sounds of Silence (1966), y se hizo popular al sonar en la clásica escena en que Dustin Hoffman se sumerge en la piscina de la película “El Graduado”, mostrando “el relajo de una clase acomodada en Estados Unidos”. La canción reflexiona sobre “cómo transcurre el año y cómo el amor va cambiando con la fecha, con tintes muy dramáticos también”.

En un tono bastante distinto, llegó el turno del rock alternativo con The Jesus and Mary Chain y “April skies”, representativos del shoegaze, subgénero de finales de los años 80 caracterizado por sus guitarras distorsionadas. La canción pertenece al disco Darklands (1987) y habla de una “ruptura amorosa, y como mirando al cielo de abril uno puede esperar cualquier cosa”.

Por su parte, “Como esperando abril”, de Silvio Rodríguez, es nada menos que el primer track de su primer disco, “Días y Flores” de 1975, que rescata mucho de lo que hizo el cubano con su Grupo de Experimentación Sonora en la década anterior, como su “letra muy surrealista”.

La revisión finalizó con “un gustito” del columnista: “De momento abril”, de La Bien Querida, cantante “muy importante” en la escena independiente actual de España, vinculada a bandas como Los Planetas y Sr. Chinarro, aunque masivamente desconocida por estas latitudes. “Para ciertas audiencias es muy millennial y muy hipster quizás”.

Los auditores de Ciudadano ADN también agregaron sus sugerencias, como “Milagro de abril” de Alberto Plaza, que para Martínez es “una canción muy bonita, con muchos arreglos, es una canción muy bien hechita. No hay nada que hacerle”.

Por su parte, los conductores del programa, Aldo Schiappacasse y Sandra Zeballos, incluyeron como bonus tracks “Bello abril”, de Fito Páez, “Cielito de abril” de Mon Laferte y Manuel García, y hasta “Complicated” de la recordada cantante dosmilera Avril Lavigne.