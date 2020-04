Covid-19: murió el rockero Adam Schlesinger, fundador de Fountains of Wayne y nominado al Oscar

Falleció a los 52 años Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne, producto del coronavirus Covid-19.

El compositor, ganador del Emmy por la serie de TV Crazy Ex-Girlfriend, se encontraba hospitalizado en Nueva York hace más de una semana.

Según consigna El País, el bajista estadounidense murió la mañana del miércoles.

Schelesinger estuvo nominado al Oscar, al Tony y los premios Grammy por sus trabajos.

Era dueño de la discográfica “Scratchie Records” y del estudio de grabación “Stratosphere Sound” en Nueva York.

El músico incluso compuso canciones como I Am What I Am de los Jonas Brothers.