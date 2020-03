U2 compartió canción inspirada por situación que se vive por el coronavirus Covid-19

El vocalista de U2, Bono, publicó en redes sociales una canción inspirada por la situación mundial que se vive por el coronavirus Covid-19.

Se titula “Let Your Love Be Known” y la compartió como un homenaje a los “médicos, enfermeras y cuidadores de la ‘primera línea’“.

Según contó el irlandés, fue inspirado por Italia, una de los países más afectados.

“Para los italianos que la inspiraron, para los irlandeses…para cualquiera que está en una situación complicada y sigue cantando”, escribió el artista en Instagram.

La letra habla de las calles vacías y la sensación del aislamiento. “Cantar es un acto de resistencia“, dice.

Revisa aquí la canción: