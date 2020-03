Para escuchar en cuarentena: “Letra y música” y una selección de canciones sobre resistencia

En medio de la batalla contra el coronavirus, Ricardo Martínez, académico de Literatura Creativa UDP, seleccionó en “Letra y música”, la columna musical de Ciudadano ADN, una batería de canciones de resistencia, ideales para escuchar en una eventual cuarentena, rescatando “cómo la cultura y la música pueden acompañar en estos momentos, donde se requiere estar juntos pero separados”.

La selección no podía partir con otra que “Resistiré” del Dúo Dinámico, “probablemente su último gran éxito” lanzada en 1988, y que tuvo presencia en varias producciones audiovisuales, como el filme “Átame”, de Pedro Almodóvar. Otro clásico es “Sobreviviendo” de Víctor Heredia. En esta canción, el argentino se emparenta con el Canto Nuevo al compartir la temática, recurrente en la época, de resistir y aguantar.

Los Prisioneros y “Estrechez de corazón”, canción del disco “Corazones” que con el tiempo “y gracias a la generación MySpace” pasó de ser “un disco menor de Los Prisioneros, a cobrar más relevancia” en su tono de homenaje a la balada romántica latinoamericana y a intérpretes como Camilo Sesto. The Police y “Don’t stand so close to me”, en el contexto del romance de un profesor de colegio con una alumna, invita a mantener la distancia social. un tema al que nos hemos tenido que acostumbrar por estos días.

“La muralla”, de Quilapayún, está hecha con versos del poeta cubano Nicolás Guillén, “uno de los con mejor oído que ha existido en habla hispana. Todos parecen canciones”. En un tono radicalmente distinto, Alejandro Sanz convirtió “Mi soledad y yo”, de su disco “3” de 1995, en uno de sus temas emblemáticos.

También desde España llegó Mecano con “Perdido en mi habitación”, uno de los primeros éxitos del trío madrileño, con “un tema muy típico, esta idea claustrofóbica” en sus letras, donde Ana Torroja nuevamente interpreta un personaje masculino. De la misma década es “Who can it be now?” de Men at Work.

En una nota optimista, la revisión finalizó con Gloria Gaynor y su himno del karaoke “I will survive”, que tuvo un gran impacto en Chile no solo en su época, sino varios años después.