Denisse Malebrán llamó a no solicitar devolución de dinero por entradas compradas para shows nacionales

Este lunes, Denisse Malebrán hizo un llamado al público a no pedir las devoluciones de dinero por entradas compradas para presentaciones de artistas chilenos, entregando sus argumentos a través de un video.

En él, la líder de Saiko explicó que “estamos todos pasando por un momento muy crítico. Nosotros como músicos y creadores, junto a todos nuestros equipos de técnicos, estamos pasando una situación muy compleja“.

En esa línea, sugirió “una medida para proteger a quienes tuviesen la posibilidad de vender tickets en teatros y tenían la suerte de tener muchas entradas vendidas, pero que al solicitar la devolución van a perder la posibilidad de seguir financiando otros proyectos“.

Dicho registro finalizó con la artista recalcando que “no pidan devolución de entradas de eventos postergados de artistas nacionales. Es una forma de ayudarlos en invertir en otras producciones hasta volver a tocar en vivo“.

Sin embargo, sus dichos generaron diversas reacciones por parte del público, incluso una campaña de odio contra la intérprete.

Tras percatarse de esto, Denisse tuvo que publicar un video en el que enfrentó las críticas y entregó más detalles de su explicación anterior.

A veces cuesta entendernos, porque uno se expresa mal o porque sencillamente no existe voluntad de querer hacerlo. No tenemos que estar de acuerdo. NADIE obliga a otro a hacer lo que NO quiera. Hoy está de cumpleaños mi hija, así que no tengo tiempo de seguir explicando #NoSalga pic.twitter.com/Yq7F0fJnRq

— Denisse Malebran (@denissemalebran) March 16, 2020