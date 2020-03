Chayanne suspendió su gira por Sudamérica y España debido al coronavirus

La última vez que estuvo Chayanne en Chile fue en noviembre de 2019, cuando realizó una serie de conciertos en el Movistar Arena. Por estos días, el puertorriqueño tenía planificado continuar con su gira “Desde el alma” por diversos países de Sudamérica, más España.

Sin embargo, el artista tomó la determinación de suspender estos conciertos producto de la pandemia del coronavirus. Mediante un comunicado y citando las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia que representa al intérprete de “Torero” informó de la situación.

“Chaf Enterprises, en representación del artista Chayanne, ha decidido poner un alto a su gira, la cual tenía en calendario a Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España“, indica el escrito.

Desde la firma agregaron que el cantante “acaba de expresar su preocupación diciendo ‘mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos‘”.

El comunicado, en palabras de Chayanne, también hace un llamado a que “sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante“.

​”Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver como evoluciona esta situación“, concluye la declaración.