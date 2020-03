Morrissey lanzará su decimotercer álbum de estudio a mediados de marzo

Este 20 de marzo, Morrisey lanzará su decimotercer álbum de estudio en solitario, el cual recibe el nombre de I Am Not A Dog On A Chain.

Este álbum representa su tercer lanzamiento a través del sello BMG, siendo el sucesor del álbum de versiones del año pasado California Son , que ingresó #4 en los charts del Reino Unido.

Este nuevo material fue producido por Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers) y grabado durante las sesiones en Studio La Fabrique en Saint-Rémy-de-Provence, Francia y Sunset Sound en Hollywood, California.

Morrissey anunció el lanzamiento de su nuevo álbum compartiendo el pasado 9 de enero el primer single, titulado “Bobby, Don’t You Think They Know?”, la cual cuenta con la colaboración de Thelma Houston, quien quizás sea mejor conocida por su interpretación de “Don’t Leave Me This Way”, que llegó a la cima del Billboard Hot 100 en 1977.

Posteriormente, lanzó “Love Is On Its Way Out” y “Knockabout World”, con los cuales logró conquistar a sus fanáticos del mundo

I Am Not A Dog On A Chain está disponible para pre-ordenar en https://morrissey.lnk.to/chainPR.

Se lanzará en formatos digital y streaming, además de un CD digisleeve, un vinilo negro de 140 gramos y un vinilo rojo transparente que estará disponible en HMV y en tiendas independientes seleccionadas. También hay dos formatos D2C disponibles: vinilo transparente y cassette.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJlLCN","duration":"00:05:47","type":"video","download":""}]}