Nano Stern presentó “Regalé mis ojos”, canción dedicada a Gustavo Gatica: “Me conmovió que, en una tragedia así, él pudiera pensar desde lo colectivo”

Nano Stern acaba de publicar la versión de estudio de “Regalé mis ojos”, canción dedicada a Gustavo Gatica, y cuyos derechos de autor cedió a perpetuidad al joven que quedó ciego tras ser impactado con balines por parte de Carabineros. “Conmovido con los últimos meses, tan revueltos pero con una energía de la que tenemos que hacernos cargo”, se mostró el cantante en entrevista con Ciudadano ADN.

“Es triste que nuevas generaciones tengamos que bancarnos a los milicos en la calle, pero dentro de ese sufrimiento colectivo nacen cosas muy bellas. Es como los terremotos, se derrumban cosas pero brotan nuevas manifestaciones”, expresó el músico, que este viernes 6 estuvo desde los balcones de Plaza de la Dignidad presentándose en vivo junto a Illapu.

Un movimiento del que Stern ha sido parte activa, tanto invitado a cantar en manifestaciones como en cabildos. “Ahí es donde se está forjando el nuevo Chile”. Y ante las críticas por una supuesta figuración o búsqueda de beneficio económico buscado por los artistas, asegura que “me podría pasar el día entero contestando comentarios de mierda, pero no engancho”.

Nano entiende la polarización que vive el país, “porque estamos enfrentados a una decisión que es bipolar, apruebo o rechazo”. Sin embargo, espera “que avancemos con optimismo hacia el plebiscito, escuchar con una actitud humilde y navegar estos tiempos con la mayor calma posible”, haciendo un llamado a “la compasión y el encontrarse con la gente que no piense como uno”, en “un mundo donde no estar de acuerdo no signifique rabia”.

Una rabia que, para Stern, ha sido azuzada por el Gobierno. “No sé si el Presidente Piñera es muy tonto, muy inútil o muy provocador. Aberración tras aberración”, dijo sobre el Mandatario. Incluso, el músico confesó que fue llamado de la Fiscalía por publicar una canción llamada “Ojo por ojo”, con “textos muy explícitos” en relación a la violencia policial en las calles. Nano cuestionó el “que una canción podría ser considerada evidencia de alguna cosa. Yo soy un cantor. No va por ahí”.

Tras la reunión que tuvo con Gustavo Gatica, prefiere “no ventilar algo privado”, pero pudo observar su “readaptación a una vida que nunca va a volver a ser la misma”. Su canción dedicada a él, que reproduce en el coro la frase “regalé mis ojos para que la gente despierte”, que el propio Gustavo pronunció luego de que su visión fuera arrebatada, surge porque “me conmovió y me pareció tan sabio que alguien tan joven y en una tragedia personal tan inimaginable pudiera pensar desde lo colectivo”.

Otro tema de actualidad que lo impresiona es la epidemia del coronavirus, que “me parece un poquito de gato por liebre. Es extraño que apareciera esta paranoia mundial en un contexto político donde estaba la cagada”.