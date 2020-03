Desde Cat Stevens hasta “Sex education”: “Letra y música” revisó clásicos musicales sobre estudiantes

El colegio y los romances adolescentes son un tema recurrente a lo largo de la historia de la música pop. Y en la primera semana de marzo, cuando tradicionalmente se reanudan las clases en colegios y universidades, Ricardo Martínez en “Letra y música”, la columna musical de Ciudadano ADN, revisó clásicos que cuentan historias de estudiantes.

Como especialista en ciencia cognitiva, Martínez ratificó que la mayoría de los recuerdos fundamentales de las personas se concentran entre los 15 y los 20 años. Esto explicaría por qué la época del colegio y el ingreso a la universidad es tan importante en nuestras vidas, y por qué las canciones vinculadas a ella funcionan tan bien a nivel emocional.

El recorrido partió con Lulu y “To Sir, with love”, de 1967, tema de la película de 1967 protagonizada por Sidney Poitier. La canción, producida por John Paul Jones de Led Zeppelin, fue “una de esas canciones imperecederas de los 60”.

“Remember (the days of the schoolyard” fue el último hit de Cat Stevens, en el año 1977. Del británico, recordó Martínez, “la gente se aprendía sus canciones en las clases de inglés. Por eso, cuando vino al Festival tuvo cinco trending topics. Todo el mundo se las sabe”.

“Don’t you (forget about me)” de Simple Minds, es icónica al ser el tema central de la recordada película “The breakfast club”, de 1985, sobre un grupo de adolescentes en castigo en la biblioteca escolar que se descubren entre sí.

En la actualidad, una serie fundamental sobre estudiantes es “Sex education”, por lo que la columna revisó uno de sus temas principales, “At the bottom of the ocean” de Ezra Furman. “Michèle”, de Gèrard Lenorman, en tanto, nos traslada a Europa contándonos la historia de un romance escolar que se diluye en el tiempo. Y dentro del repertorio nacional, un clásico es “Que vivan los estudiantes”, de Violeta Parra, aunque no existe registro de una versión hecha por ella, sino que fue popularizada por su hijo Angel.

Otra que ha vuelto a ser un himno en estos meses de estallido social es “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros. A través de una declaración de Claudio Narea, “Letra y música” derribó el mito del emblemático ladrido de la canción: el perro fue introducido a través de un teclado.

“Lisa de ojos azules”, de Nicola di Bari, es un hit sesentero que incluso fue parte de la banda sonora de la teleserie “Hippie” (Canal 13, 2004). Un poco más adelante en el tiempo está “Amor primero”, de Mocedades y Patxi Andion, cantautor de los 70 que falleció hace un par de meses.

La revisión terminó con “La soledad” de Laura Pausini, clásico de 1994 que despegó tras ganar como revelación en el Festival de San Remo. Un tren que parte hasta el colegio, donde una adolescente piensa en su enamorado entre inglés y matemáticas, definiendo los romances adolescentes de muchos en los 90. Como bonus track, no podían faltar “La de la mochila azul”, de Pedrito Fernández, y “Son pololos”, de “La Corchetis”, una de las memorables intérpretes de 31 Minutos.