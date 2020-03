“A veces ya no quiero estar aquí”: Residente se refirió a su profunda depresión en su nueva canción

Residente, conocido por ser el exlíder de Calle 13, lanzó una nueva canción este viernes recién pasado, donde habla sobre su vida, específicamente sobre su depresión, soledad y entorno familiar.

A través de Twitter, René Pérez Joglar explicó que escribió “René” luego de que el deseo de “tirarse del balcón” invadiera su mente minutos antes de dar un concierto en México.

“Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema“, contó.

En la canción, que dura más de 7 minutos, el artista rapea: “El estrés me tiene enfermo / Hace diez años que no duermo / […] Estoy triste y me río / El concierto está lleno, pero yo estoy vacío“.

Residente trata de reflejar que, a pesar de ser famoso a nivel mundial, la soledad y la depresión le pasa la cuenta. “Ya no queda casi nadie aquí / A veces ya no quiero estar aquí / Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta / Quiero estar en donde nadie me molesta“, dice.

Durante el tema, René le cuenta a sus fanáticos sobre su familia, los amigos que perdió en el camino, principalmente a Cristopher, con quien eran inseparables, “hasta que un día lo mataron entre cuatro policías”.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJi1Vn","duration":"00:00:00","type":"video","download":""}]}