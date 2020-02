¿Mejor ingreso a la Quinta?: Daddy Yankee debutó en Viña un día como hoy, pero hace 14 años

Un día como hoy, pero hace 14 años, el Festival de Viña y su público presenció uno de los show más importantes, significativos y recordados de su historia.

Se trata del debut del rey del reggaetón, Daddy Yankee, quien se presentó el 26 de febrero de 2006. Su show, donde interpretó éxitos como “Machete”, “Gasolina” y “Lo que pasó, pasó”, llamó la atención de todo el mundo por su GRAN entrada a la Quinta Vergara.

Recordemos que mientras el King Boss aparecía en el escenario bajando de un trono que causó sensación, Sergio Lagos, animador de ese entonces, parafraseó la intro de “Barrio Fino”, convirtiéndose en uno de los virales chilenos más recordados.

“Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte, yeah yeah yeah. Aquí la maldad está prohibida. Yo no soy de ningún barrio a la deriva, yo soy de barrio, pero de barrio fino, yeah yeah yeah. Soy de barrio, pero de barrio fino. Aquí nació un joven que no sabía que le tenía deparado el destino. Destino que lo llevó hasta la música, la que le ha dado grandes privilegios y satisfacciones, pero ninguno tan importante y tan significativo como el cariño y respeto de su público. Evolu, revolu, evolución, en cierta forma todo es vanguardia en Viña 2006. Daddy, usted tiene la última palabra“, dijo el animador, para que posteriormente DY encendiera la pista con “King Daddy”.