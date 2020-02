Cantante de La Polla Records lució camiseta de Palestino durante concierto en Uruguay

El pasado viernes, Evaristo Páramos, la voz de La Polla Records, señaló al portal argentino Clarín: “El fútbol ahora mismo no me convence, a veces no lo llamaría ni fútbol. A ver, tengo mogollón de camisetas, soy futbolero hasta la médula y hay veces que me arrepiento de todo el tiempo que he perdido viendo partidos horribles”.

El cantante suele expresar su fanatismo por el fútbol de distintas formas y una de ellas es, precisamente, luciendo camisetas de equipos sobre el escenario. Más de una vez se ha puesto la de Palestino y así lo hizo la noche del domingo en un concierto que realizaron en el Antel Arena de Montevideo.

Por estos días, la agrupación española realiza una gira por algunos países de Sudamérica y una de sus paradas fue la capital de Uruguay, en la que interpretaron sus grandes éxitos. Se espera que el legendario conjunto haga lo mismo en Chile este domingo 16 de febrero, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketplus.