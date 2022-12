Streamer apostó 500 mil dólares por Francia en la final y recibió ola de burlas en las redes

Apostó medio millón de dólares por Francia y reaccionó en vivo durante el partido. Se trata del streamer canadiense Félix Lengyel, más conocido como “xQc“, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en YouTube y alrededor de 11 millones y medio en Twitch.

Todo ocurrió el domingo, cuando la selección argentina se enfrentó a la escuadra gala comandada por Kylian Mbappé. Fue en esos momentos cuando el youtuber canadiense realizó una transmisión en vivo, mientras se disputaba la final de la Copa del Mundo.

Lo llamativo del streaming es que xQc realizó una apuesta de 500 mil dólares en favor de la selección francesa, en las horas previas al duelo.

De hecho, antes del partido, el youtuber dijo en sus redes sociales: “Les he dicho que Francia va a ganar desde el primer partido. Voy a respaldar con dinero mis palabras. La victoria más fácil de mi vida. Me va a reventar el PayPal, noobs“.

Esta fue la publicación de la apuesta de xQc antes de la final:

I'VE BEEN SAYING FRANCE IS GONNA WIN IT ALL SINCE THE FIRST GAME. PUTTING MONEY WHERE MY MOUTH IS. EASIEST WIN OF MY LIFE. MY MANS MPAYPAL IS ABOUT TO SNAP ON THESE NOOBS. EZ. EZ. EZ. EZ. EZ. pic.twitter.com/Q021qEBThZ

— xQc (@xQc) December 18, 2022