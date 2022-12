Los festejos al otro lado de la cordillera siguen y no se detienen. Argentina se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 tras vencer en una final de infarto a Francia, y aparte de todos los premios que se llevaron, resta saber ¿Cuánto dinero ganó la ‘albiceleste’?

En ello, según medios argentinos, el equipo de Lionel Scaloni se embolsó un cuantioso monto después de que FIFA literalmente tirara la casa por la ventana en cuanto a la plata a repartir.

En total fueron US$ 440 millones los que el ente rector del fútbol mundial se encargó de repartir entre las 32 selecciones que llegaron hasta la Copa del Mundo, y evidentemente, Argentina fue el que se llevó el botón más grande.

Lionel Messi y compañía ganaron US$ 42 millones, lejos de los US$ 30 millones que ganó Francia solo por alcanzar la final mundialista. Más atrás aparecen Croacia con US$ 27 millones y Marruecos con US$ 25 millones.

¿Y el resto, cuánto dinero obtuvo? Los 4to finalistas ganaron US$ 17 millones, los equipos que llegaron a los 8vos recaudaron US$ 13 millones y los 16 equipos eliminados en la fase de grupos ganaron US$ 9 millones.