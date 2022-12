Salud, vecinos campeones: los memes y comentarios que deja la épica victoria de Argentina en Qatar 2022

En estas horas surgirán todas las frases comunes que caracterizan a nuestro idioma: de infarto, no apto para cardíacos, electrizante, emocionante. No hay adjetivo preciso para calificar la hazaña de Argentina, equipo campeón del Mundial de Qatar 2022, que sufrió hasta los penales y alcanzó la gloria.

Por supuesto, Lionel Andrés Messi fue el claro protagonista de los memes y comentarios de la gesta argentina frente a Francia, el entonces campeón vigente. Por supuesto, ya instalado en la santería futbolera, Diego Armando Maradona también se hizo presente entre las reacciones de los forofos trasandinos.

No faltó el trolleo a los perdedores. Y todo gracias al periodista Piers Morgan, quien siempre defendió a morir a Cristiano Ronaldo. Pero su desafortunada comparación le costó caro, ya que se ganó las burlas de los hinchas. Claramente, tanto el editor británico como CR7 fueron blancos fáciles en la guerra tuitera.

En la vereda de los subcampeones, y pese a obtener el Botín de Oro por ser el goleador mundialero, Kylian Mbappé terminó en el ojo del huracán por aquella antigua frase que no le dio la razón. “En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo son siempre europeos los que ganan”, reza la declaración del delantero francés.

Pese a que lo vimos por la TV, desde este lado de la cordillera disfrutamos mucho esta final, que pasará a la historia por lo reñida, bien jugada y memorable. Salud, vecinos campeones.

Messi can finally rest and watch the sun rise on a grateful universe 🏆 @ESPNFC pic.twitter.com/3kbVosgupM

— ESPN (@espn) December 18, 2022