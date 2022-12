Emiliano Martínez: “No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este”

El gran héroe de Argentina en la definición que le permitió a los trasandinos coronarse por tercera vez campeones de la Copa del Mundo es Emiliano Martínez, que no sólo atajó una pelota clave en el alargue contra Francia, sino que también contuvo el remate de Kingsley Coman en el desempate desde los 12 pasos.

“Casi nos meten dos goles, gracias a Dios metí ese pie. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este”, aseguró muy emocionado el portero de 30 años, quien explicó cómo afrontó el desempate ante los galos.

“Estaba tranquilo, es algo que tengo que transmitirle a mis compañeros, otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Después hice todo bien”, remarcó Emiliano Martínez, que no perdió tiempo al momento de contar a quién le dedicaba la Copa del Mundo.

“Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia”, cerró el jugador del Aston Villa antes de ser parte de la ceremonia de premiación en Qatar 2022.