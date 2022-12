Este martes, en la previa del partido entre Argentina y Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Claudio Borghi conversó con ADN Deportes desde tierras qataríes y palpitó el crucial encuentro para su selección.

“Estamos con mucha ansiedad, porque es un campeonato donde yo no vi gran fútbol, pero sí es bastante interesante ver estos chicos en vivo por sus velocidades”, señaló de entrada el argentino campeón del mundo en el Mundial 1986.

El “Bichi” no se atrevió con un pronóstico y mostró su respeto para el combinado croata. “Tenemos muchas dudas con lo que pueda ocurrir partido a partido, hoy nos toca un equipo que se adapta cuando lo atacan y se adapta cuando tiene el balón. Defiende bien, pero no tiene un buen ataque”, comentó.

Además, el ex Colo Colo aseguró que una eventual final contra los franceses será un examen aún mayor. “Si llega a pasar Argentina, también puede pasar Francia y eso ya será un partido muy difícil. No es fácil Francia, pero Marruecos no tiene mucho que perder, así que puede hacer daño”, completó Claudio Borghi.

Argentina vs Croacia: día y hora

Argentina y Croacia se verán las caras por las semifinales de Qatar 2022 este martes 13 de diciembre, a partir de las 16:00 horas de Chile. Puedes seguir la transmisión del partido en vivo junto al equipo de ADN Deportes.