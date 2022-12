“No me hagan esto”: Reportera argentina le hace sorprendente desconocida a Claudio Borghi en Qatar

Claudio Borghi sufrió un insólito chascarro en el Mundial de Qatar 2022 durante una entrevista en vivo con el canal TN de Argentina. El exfutbolista conversó con la periodista Dominique Metzger, sin embargo, la reportera le hizo la desconocida y lo confundió con un hincha común y corriente.

“¿No estás emocionado por Argentina? ¿Qué pasa?”, preguntó la comunicadora, al notar que el “Bichi” respondía con mucha seriedad. “Sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar, no como hincha”, le respondió el ex Colo Colo para explicar por qué se encontraba en tierras qataríes.

Mientras pasaban los segundos, la entrevistadora seguían sin darse cuenta de que al frente tenía a Borghi, quien salió campeón del mundo con Argentina en el Mundial 1986. Después de un incómodo momento, el otrora volante dijo adiós y se retiró del lugar.

“¿Eres de Telemundo? Ah, vas a trabajar. Cariño a la gente de Telemundo, colegas, una gran cadena latina”, mencionó Dominique Metzger, quien se despidió del exjugador como si fuera un trabajador más de la estación televisiva.

El aviso llegó tarde

Tras el papelón en vivo, los conductores de TN le avisaron a la periodista quién era el entrevistado. “Escúchame, Domi, tenemos un temita acá… creo que era Claudio Borghi la persona que estaba contigo”, le comentaron.

“No, no, chicos, no me hagan esto, yo no puedo”, fue la reacción de la reportera al enterarse del chascarro que protagonizó.

Así fue incómodo momento que vivió Borghi y la periodista