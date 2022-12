Nueva tragedia en Qatar: muere otro periodista que trabajaba en la cobertura del Mundial

La muerte de otro periodista enluta el Mundial de Qatar 222. Se trata de Khalid al-Misslam, reportero gráfico local que trabajaba en la cobertura del certamen para Al Kass Sports Channels, cadena televisiva qatarí.

Los medios qataríes confirmaron la lamentable noticia, señalando que su muerte fue de manera “repentina” y que aún se desconocen las razones del fallecimiento.

“El fotoperiodista de Al Kass TV, Khalid al-Misslam, falleció recientemente. Al-Misslam, un qatarí, murió repentinamente mientras cubría la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Creemos en la misericordia y el perdón de Alá para él, y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia”, fueron las condolencias que entregó el medio Gulf Times.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022