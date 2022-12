Chileno testigo del momento en que falleció el periodista Grant Wahl en Qatar: “Uno todavía no dimensiona la noticia”

Derek Van Diest es uno de los cientos de periodistas presentes en Qatar 2022, pero fue uno de los pocos que fue testigo de una de las situaciones que ha conmocionado el desarrollo de la Copa del Mundo: el repentino fallecimiento del estadounidense Grant Wahl.

“Estaba muy cerca de él y me di cuenta de que algo le había pasado, pero no con demasiada certeza. Esto fue al final del partido, cuando recién había empatado el partido Países Bajos, había mucha conmoción. Los médicos trataron de reanimarlo, pero falleció esa misma noche“, comentó el cronista del Edmonton Sun de Canadá, pero que es chileno.

“Nací en San Bernardo, pero a los 6 años nos fuimos a Canadá con mis padres. De todas formas, pude conservar el idioma. No voy a Chile hace 15 años”, apuntó Derek Van Diest, quien profundizó en su tristeza por haber advertido del colapso de Grant Wahl, que falleció durante la madrugada de sábado en Qatar.

“Lo conozco porque trabajaba en Estados Unidos y habíamos ido a varios eventos juntos, aunque no éramos amigos. Me fui de madrugada del estadio y me enteré en la mañana de su muerte. Es algo muy triste, él trató de darle importancia al fútbol en Estados Unidos. Uno todavía no dimensiona la noticia. Mis compañeros están en shock aún, muy golpeados”, remarcó quien también observó el homenaje que FIFA le rindió en el estadio Al Bayt al malogrado comunicador durante la previa al encuentro entre Francia e Inglaterra.

Tonight we pay tribute to Grant Wahl at his assigned seat in Al Bayt Stadium. He should have been here. Our thoughts remain with his wife Céline, his family, and his friends at this most difficult time ❤️ pic.twitter.com/8j5pTQOrHe

— FIFA Media (@fifamedia) December 10, 2022