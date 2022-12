Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, anunció este viernes su salida de la selección de Brasil tras la caída ante Croacia que firmó su eliminación del Mundial de Qatar 2022.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo”, dijo el técnico de 61 años en rueda de prensa al término del partido.

“Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe”, agregó.

La eliminación pone fin a un periodo de seis años en la “Verdeamarela”, que comenzó en 2016, cuando Tite asumió el mando técnico de Brasil, en sustitución de Dunga.

A pesar de los buenos números obtenidos (81 partidos, con 60 victorias, 15 empates y solo 6 derrotas) y el título de Copa América en 2019, el estratega brasileño acabó eliminado en cuartos de final en los dos Mundiales que disputó, en 2018 y 2022.