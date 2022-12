La advertencia de Neymar tras quedar fuera de Qatar 2022: “No estoy 100% seguro de que volveré a la selección”

Neymar fue el jugador de Brasil que quedó más golpeado tras quedar eliminados de Qatar 2022 a manos de Croacia tras la definición por lanzamientos penales.

Aunque igualó a Pelé como el jugador con más goles en la historia del Scratch, el haber quedado al margen de su tercera Copa del Mundo fue un momento complejo para el delantero del PSG.

“Es difícil hablar ahora. Es irreal todo lo que ha pasado, pero tengo orgullo de mis compañeros, salimos con la cabeza en alto. No sé que haré tras el Mundial, es muy complicado hablar, tengo la cabeza aún caliente“, apuntó Neymar, que no descartó la opción de no jugar más por Brasil.

“No quiero cerrarle las puertas a la selección, pero no estoy 100% seguro de que volveré a jugar”, planteó el delantero de 30 años, quien dejó Qatar 2022 tras convertir dos goles en tres partidos que alcanzó a jugar en la cita planetaria.