El clásico de los Messi: Thiago y Mateo se pelean por stickers de su padre en pleno partido de Argentina

El partido entre Argentina y Polonia de la fase de grupos, no solo dejó frustrados a los fanáticos de la escuadra polaca por su poca voluntad de ir a buscar el partido y conformarse con el paso a octavos por fair play, sino que también dejó a los hijos de Lionel Messi con una inocente disputa entre hermanos.

Durante el duelo entre los albicelestes y el cuadro de Robert Lewandowski, la atención de los telespectadores y de los asistentes al estadio estaba centrada en la cancha. Sin embargo, en el palco se gestaba un duelo diferente, un Messi versus Messi: Thiago contra Mateo y el objetivo de la atención de ambos, unos stickers con diseños de su padre.

La hincha argentina Martina Rodríguez, diseñadora gráfica y propietaria de un emprendimiento de impresiones, quien también se encontraba en el estadio y muy cerca del palco de la familia Messi Roccuzzo, se acercó a los guardias de seguridad para poder entregarles los stickers a los niños.

Los stickers de la polémica entre hermanos

La transandina comentó que al aproximarse al sector de los Messi “el guardia no me dejó dárselos a los nenes, entonces le grité a un hombre que estaba con ellos, que me dijo que no, pero le insistí y terminó aceptándolos”, relató.

“Los nenes miraban todo lo que pasaba. Fue ahí cuando ese señor les preguntó si los querían. Thiago me miraba y levantaba los hombros diciéndome que sí, pero Mateo le ganó de mano y se los llevó”, afirmó la diseñadora gráfica.

En el registro de video se ve a Mateo tomar los stickers y correr, subiendo los peldaños de las escaleras hasta el umbral de la puerta de su palco privado para mostrárselos a su madre, Antonela Roccuzzo.

“No se los quiso dar a Thiago y se pelearon por eso. Los dos se fueron corriendo hasta ahí”, indicó.

La transandina, también señaló que estaba muy emocionada debido de que “después del partido subieron fotos de ella con el celular en la mano y se veía que uno lo tenía pegado ahí. Aún no lo puedo creer”, agregó la hincha de la selección argentina.