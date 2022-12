Iván Zamorano postula a Harry Kane como la figura de Qatar 2022: “Es un monstruo, hace todo bien”

Presente en el estadio 974 para comentar para la TV de Estados Unidos el partido entre Brasil y Corea del Sur, Iván Zamorano conversó con ADN Deportes en torno a las expectativas para ese encuentro.

“Brasil demostró con creces que es un equipo muy competitivo, lo que le ocurrió con Camerún fue un accidente. Hoy van con todo y a pesar de que Corea es un equipo que compite y ha evolucionado muchísimo, es indudable que el favorito es Brasil”, aseguró el excapitán de La Roja, que remarcó cómo cree que se puede dar el resto de Qatar 2022.

“A partir de octavos es donde se ven las grandes plantillas y alternativas que tiene cada equipo para construir un nivel futbolístico que te permita llegar más arriba. A la larga, a cuartos llegan los que tienen buenas plantillas. En general, la evolución futbolística que ha tenido África y Asia me parece fantástica“, planteó Iván Zamorano.

¿Candidatos al título y figura máxima de Qatar 2022?

A la hora de evaluar el desarrollo de la Copa del Mundo, el exdelantero planteó quiénes pueden llegar a pelear por el trofeo. “En líneas generales hay tres o cuatro candidatos, entre Brasil, Argentina, España y Francia. Hay que esperar, en este Mundial ha habido muchas sorpresas y hay que estar bien preparados, los partidos hay que jugarlos”, sostuvo.

En cuanto a las figuras individuales, “Bam Bam” sorprendió con una de sus opciones. “Mbappé, Messi y Kane han sido los que han marcado diferencias. Para mí, Harry Kane es un monstruo, hace todo bien y cuando no tiene la posibilidad de marcar goles es figura igual en Inglaterra porque sabe jugar con y sin pelota, es el compañero ideal”, explicó, aunque también dimensionó lo realizado por el francés y el argentino en Qatar 2022.

“Kylian Mbappé no me extraña, marca diferencias por si solo y se preparó para este Mundial. Y Lionel Messi no sorprende a nadie, Argentina tiene un plus especial con él, si está bien física y futbolísticamente tienen más posibilidades de ganar”, cerró antes de entrar al estadio 974.