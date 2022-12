“Le dije que se callara”: Cristiano Ronaldo explica su encontrón con jugador de Corea del Sur 

Tras la inesperada victoria de Corea del Sur sobre Portugal en el Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo se encargó de explicar una polémica situación que ocurrió cuando fue sustituido, al minuto 65 de partido.

El delantero se mostró muy ofuscado al abandonar la cancha y lanzó duras palabras. En un principio se pensó que iban dirigidas a su entrenador, Fernando Santos, pero “CR7” aclaró que fueron para el rival surcoreano que lo estaba apurando al momento de salir.

“El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es la calentura del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”, señaló el astro portugués en zona mixta.

“Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Avanzamos a la siguiente fase y no solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, complementó Cristiano Ronaldo.

En la misma línea, el DT de Portugal también se refirió a la situación que vivió el atacante con el surcoreano. “Ronaldo se fue enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, agregó Fernando Santos en conferencia.