Takefusa Kubo tras el triunfo de Japón ante España: “No sé si nos subestimaron, pero es un Mundial y puede pasar de todo”

El volante de la selección de Japón, Takefusa Kubo, habló tras la victoria ante España en el cierre del Grupo E en el Mundial de Qatar 2022, resultado con el que el cuadro nipón clasificó como líder a los octavos de final del certamen.

En diálogo con ADN Deportes, y con un perfecto español, el jugador de 21 años comentó que “Doan (Ritsu) entró por mí, luego entró Tanaka y en tres minutos remontamos el partido. Estoy muy orgulloso y les tengo que agradecer a los dos”.

Sobre el partido ante el cuadro español, el mediocampista de la Real Sociedad explicó que “creo que la sorpresa fue ir hacia arriba. No habíamos ido casi nunca en la primera parte, pero ese el plan del partido. No ir en la primera parte y en la segunda ir a por todas”.

“España como se metió atrás no sé por qué y una que no les salió le metimos gol y la segunda lo mismo. Tuvimos dos y metimos las dos”, agregó.

En esa línea, Takefusa Kubo anticipó la participación de Japón en la ronda de los 16 mejores, donde deberán enfrentar a Croacia. “Es un Mundial, puede pasar de todo. Al final somos once contra once y no sé si España nos subestimó hoy, pero al final puede pasar de todo. Tenemos jugadores habilidosos y rápidos que tienen ganas”, cerró.