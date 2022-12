Dani Alves defiende su presencia en Qatar 2022: “Cada vez que he jugado por Brasil, he dado lo máximo y he cumplido”

Con Brasil ya clasificado a los octavos de final de Qatar 2022, Tite dispondría de un equipo alternativo para enfrentar este viernes a Camerún en el grupo G, lo que le abriría la opción a Dani Alves de jugar sus primeros minutos en esta Copa del Mundo.

Quien es el jugador con más títulos en la historia del fútbol se perfila como titular, con lo que podría igualar a Roberto Carlos como el segundo jugador con más partidos disputados con la “Canarinha”, sumando 125 encuentros. Todo pese a que, con 39 años, su presencia en la cita planetaria ha sido cuestionada, lo cual afrontó en conferencia de prensa.

“Brasil tiene muchos jugadores de gran nivel, seguro hay varios en mejor nivel que yo, pero cada vez que he venido a la selección de Brasil, he dado lo máximo y he cumplido”, apuntó Dani Alves en conferencia de prensa, dispuesto a todo con tal de ayudar al “Scratch” en Qatar 2022.

“Mi misión es dar lo mejor en favor del equipo. En los dos partidos que no he estado el equipo necesitaba un defensa, yo soy más de ataque. Estoy para servir a Brasil. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería“, aseguró el lateral de los Pumas de México, feliz de ser considerado por Tite.

“Estar nuevamente en un Mundial es una linda oportunidad que me da la vida. Han sido 16 años en la selección brasileña y en cada partido he tratado de dar lo máximo, como si fuera el primero. La selección es mucho más de lo que ocurre solamente en la cancha“, concluyó en la previa al duelo contra Camerún, programado para las 16:00 horas de este viernes y que será transmisión de ADN Deportes.