Japón destaca con gesto digno de imitar: limpian el camarín y dejan un especial regalo tras vencer a Alemania

Japón fue el gran protagonista de otro batacazo en el Mundial de Qatar 2022. Contra todo pronóstico, los nipones remontaron un marcador y vencieron a la poderosa Alemania. Pero la selección asiática no solo se lució dentro de la cancha, ya que fuera de ella también destacó con un notable gesto.

Como es de costumbre, tras el partido el plantel japonés hizo los esfuerzos y se encargó de dejar limpio y ordenado el camarín. Incluso, las redes sociales de la FIFA aplaudieron este ejemplar actuar.

“Tras una histórica victoria ante Alemania en la Copa del Mundo, los aficionados japoneses recogieron la basura en el estadio, mientras que los jugadores abandonaban así su vestuario en el Khalifa International Stadium. Inmaculado. Domo Arigato”, señaló la cuenta oficial del ente rector del fútbol.

Además, la selección de Japón dejó un especial regalo en los camarines: grullas de origami como gesto de agradecimiento. “Esto es lo que dejaron atrás también”, agregó la FIFA al postear el obsequio de los nipones.

