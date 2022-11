Kevin De Bruyne tras ser elegido MVP en el triunfo de Bélgica: “No sé por qué tengo el trofeo, tal vez sea por mi nombre”

El volante de la selección de Bélgica, Kevin De Bruyne, fue autocrítico tras el triunfo por la cuenta mínima ante Canadá en su debut en el Mundial de Qatar 2022, asegurando que tendrán que “hacerlo mejor”, incluido él mismo, de cara a los próximos duelos del grupo F.

“Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, explicó el jugador del Manchester City en zona mixta.

“No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte; pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos, que es lo mínimo que se puede pedir”, agregó.

Consultado tras no celebrar el tanto de Michy Batshuayi que le dio la victoria a los belgas, aclaró que “creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató”.

Una vez finalizado el partido, Kevin De Bruyne fue nombrado como el mejor jugador del partido, pero en conferencia de prensa fue sincero al asegurar que no cree que se lo haya merecido. “No me parece haber jugado tan buen partido. No sé por qué tengo el trofeo. Tal vez sea por mi nombre y reputación”, cerró.

Kevin De Bruyne on being named player of the match:

"I don't think I played a great game. I don't know why I got the trophy. Maybe it's because of my name." pic.twitter.com/JLvhOo3Iiz

