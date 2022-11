Carlos Gustavo de Luca: “En Qatar no hay hinchada argentina, parecía que los árabes tenían micrófono”

Con 60 años, la vida le tenía guardada una sorpresa al exdelantero Carlos Gustavo de Luca, quien hoy se encuentra en Qatar siendo testigo de su primera Copa del Mundo, gracias a la invitación que le hizo uno de sus hijos.

Por lo mismo, estuvo presente en el amargo debut de Argentina en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita. “Empezó todo bárbaro, Argentina abrió rápido el partido y lo que parecía un 5-0 pasó de repente a un 2-1 abajo, llegó la desesperación. Hace rato no le pasaba a Argentina que no funcionara el medio, De Paul estuvo muy errático, se desarmó ese mediocampo que era un relojito. Es un cachetazo, nos volvimos muy triunfalista y pasa esto. Esperemos que el sábado se recupere”, comentó en diálogo con ADN Deportes en Qatar quien destacó en canchas nacionales con pasos por O’Higgins, Deportes La Serena y Colo Colo, entre otros clubes.

En el presente, que lo tiene como hincha de Argentina en Qatar 2022, Carlos Gustavo de Luca expresó sus temores de cara al duelo del sábado ante México. “Nos decían que Lionel Messi está muy mal de su tobillo, espero se recupere en estos días (…) Llegó lesionado, pero el equipo no lo ayudó mucho tampoco. Todo el mundo decía que el empate de México ante Polonia era un buen resultado, pero ahora viéndolo, me parece que México fue superior y son el rival a vencer, a ellos les conviene empatarnos”, remarcó, junto con lamentar la falta de ambiente argentino.

“No hay hinchada argentina, se escuchaban más los árabes. Se vio más familia, habrá que revertir eso. Parecía que los árabes tenían micrófono. También se ven muchos mexicanos en los hoteles, nos vamos a ver superados en gente nuevamente (…) Lo que han hecho acá es impresionante, quitarle partes al mar para generar infraestructura o las canchas. El estadio Lusail es el mejor que vi en mi vida, es fenomenal. Se ve el lujo y la máxima tecnología“, planteó.

Carlos Gustavo de Luca y el fútbol chileno

Con un amplio curriculum en el balompié nacional, es palabra autorizada para remarcar el presente de la actividad y que tuvo a Colo Colo, donde estuvo en 1992, como campeón del fútbol chileno luego de 5 años.

“Es un muy buen equipo, por algo es el “Eterno Campeón”. En mi época, los grandes salían siempre campeones, pero últimamente se ha acortado eso, con O’Higgins, por ejemplo. Tuve la fortuna de estar en equipos que siempre clasificaron a Liguilla de Copa Libertadores, que era un mérito”, apuntó quien diferenció la gran competencia ofensiva de su época en el fútbol chileno respecto a la actualidad.

“Ahora estoy contento de lo que hice y me doy cuenta de que no fue fácil. Zampedri salió goleador ahora con 18 goles, y yo esa cantidad la hice 4 o 5 veces en los torneos, con el mérito de no hacerlo en los equipos grandes. Eso resalta la gran cantidad de goleadores de esa época, Rubén Martínez, Beto Acosta, Sergio Salgado, Tunga González, Heidi González. Ser reconocido entre todos ellos es una caricia”, comentó, junto con analizar el momento de la selección chilena.

“Por lo que veo, no hay muy buen recambio para la “Generación Dorada”, sin jugadores en las grandes ligas. Son años de trabajo, ojalá lo puedan lograr. Ahora no tuvieron la fortuna necesaria para llegar, pero se emparejó mucho”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes en Qatar.