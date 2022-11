Mundial sin alcohol: ¿Qué pasará con los litros y litros de cerveza que no se podrán vender en Qatar?

Es una de las peores noticias para quienes gozan de la combinación fútbol y alcohol: Qatar decidió que, durante el Mundial, no se venderá este tipo de brebajes en sus estadios.

Una medida que no solo dejó en shock a los hinchas que pensaban ir a ver un partido con una rica cerveza helada en la mano, sino que además a una de las marcas auspiciadoras del evento.

Es que Budweiser es uno de los patrocinadores de la Copa del Mundo. Y ahora no podrá comercializar sus productos más que en los llamados Fan Fest.

Según informes de diversos medios, la empresa cervecera gastó 75 millones de euros (más de 72 mil millones de pesos chilenos) en tener puntos de venta exclusivos en Doha, que ahora no se utilizarán.

Por eso, la gran interrogante que surgió en redes sociales, tras la nefasta noticia, fue qué pasará con las botellas y latas que Budweiser no podrá vender en Qatar.

Una situación que la misma marca abordó de la forma más creativa, por medio de un tuit: “Nuevo día. Nuevo tuit. El país ganador se lleva las ‘Buds’. ¿Quién las conseguirá?”.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022