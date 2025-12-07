;

Dolor para Kenita Larraín: esperaba a familiar en Chile, pero falleció de forma repentina en Argentina

La modelo y numeróloga chilena pasa por un complejo momento junto a su marido.

Alejandro Basulto

Chilevisión

Chilevisión

La semana que prometía ser especial para Kenita Larraín terminó marcada por una noticia devastadora.

La numeróloga y comunicadora se preparaba para asistir a la alfombra roja del Copihue de Oro como una de las figuras estelares y presentadora de premios, pero un inesperado acontecimiento familiar cambió todos sus planes.

Según información publicada por Glamorama, María Eugenia Larraín y su esposo, el empresario argentino Sergio Ader, estaban organizando la llegada de la madre de él a Chile para celebrar juntos las fiestas de fin de año. El viaje desde Argentina estaba previsto para los próximos días, pero la ilusión se derrumbó abruptamente.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con una fuente cercana al círculo familiar, la mujer sufrió una repentina crisis de salud que resultó imposible de revertir, provocando su fallecimiento antes de concretar el viaje. La noticia tomó por sorpresa a la pareja, que quedó en estado de shock.

Kenita, quien tenía programada su aparición en la gala transmitida por TVN y el canal de YouTube de La Cuarta, se comunicó con la producción durante la mañana del jueves para excusarse y explicar la razón de su ausencia.

Tras conocer el desenlace, la numeróloga y Ader viajaron a Argentina para acompañar a la familia y encargarse de los detalles del funeral.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad