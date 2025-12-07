Dolor para Kenita Larraín: esperaba a familiar en Chile, pero falleció de forma repentina en Argentina

La semana que prometía ser especial para Kenita Larraín terminó marcada por una noticia devastadora.

La numeróloga y comunicadora se preparaba para asistir a la alfombra roja del Copihue de Oro como una de las figuras estelares y presentadora de premios, pero un inesperado acontecimiento familiar cambió todos sus planes.

Según información publicada por Glamorama, María Eugenia Larraín y su esposo, el empresario argentino Sergio Ader, estaban organizando la llegada de la madre de él a Chile para celebrar juntos las fiestas de fin de año. El viaje desde Argentina estaba previsto para los próximos días, pero la ilusión se derrumbó abruptamente.

De acuerdo con una fuente cercana al círculo familiar, la mujer sufrió una repentina crisis de salud que resultó imposible de revertir, provocando su fallecimiento antes de concretar el viaje. La noticia tomó por sorpresa a la pareja, que quedó en estado de shock.

Kenita, quien tenía programada su aparición en la gala transmitida por TVN y el canal de YouTube de La Cuarta, se comunicó con la producción durante la mañana del jueves para excusarse y explicar la razón de su ausencia.

Tras conocer el desenlace, la numeróloga y Ader viajaron a Argentina para acompañar a la familia y encargarse de los detalles del funeral.