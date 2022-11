Javier Castrilli se lanzó contra Julio Bascuñán: “No tiene proyección internacional como arbitro central”

La Copa del Mundo en Qatar ya está en marcha y tras las dos primeras jornadas del fútbol, las críticas ya se están centrando en el arbitraje, en especial por lo sucedido en el duelo inaugural. Todo ello fue analizado por Javier Castrilli.

El exmandamás de los árbitros en el fútbol chileno está en Qatar, analizando la actuación de los jueces en el Mundial: “he visto dos arbitrajes, el de (Daniele) Orsato en el inaugural y acabo de ver en el estadio de Inglaterra ante Irán con Raphael Claus“, partió esgrimiendo en conversación con AS Chile.

“(Daniele) Orsato me gustó, más allá de algunas deficiencias físicas, controló el partido, estuvo bajo su gobierno, tuvo un nivel acierto importante y hoy (Raphael) Claus no me gustó. Lo vi perdido, errático en los fallos, a los cuatro minutos no sanciona un penal enorme”, complementó Castrilli.

Insistió en que: “en el VAR (Leodán González y Julio Bascuñán) no sé qué hicieron, es también responsabilidad de ellos, el penal es determinante”, dijo sobre el penal que no se sancionó en el duelo entre ingleses e iraníes.

Javier Castrilli contra Bascuñán

El exjuez FIFA no se quedó con lo anterior y volvió a cargar sus dardos contra el árbitro chileno: “para mí (Julio) Bascuñán no tiene proyección internacional como arbitro central y eso es determinante a la hora de elegir a los árbitros jóvenes, porque está tapando lugar, eso siempre lo dije y lo sigo sosteniendo”, sostuvo.

Agregó que: “(Roberto) Tobar tendría que estar acá, pero obviamente no tuvo la defensa política que debería haber tenido. Todos sabemos, los que estuvimos y estamos en esto, cómo se definen las designaciones y si no tienes padrinos, estás huacho, si no tienes apoyo, nadie te defiende”, sostuvo.

“Por condiciones, talento, trayectoria, Roberto Tobar tendría que estar en este Mundial, era el mejor de Sudamérica, es indiscutible“, cerró Javier Castrilli.