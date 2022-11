¿Messiverso? La increíble publicidad de Adidas que reúne las cinco versiones de Messi en los Mundiales

En la previa de la última Copa del Mundo de Lionel Messi, la marca alemana Adidas lanzó un increíble spot publicitario que reune a las cinco versiones de la ‘Pulga’ en cada uno de los Mundiales donde participó.

“¿Qué hay mejor que un Messi? Cinco Leos juntos”, escribió la firma deportiva junto a un video donde aparece el astro argentino en su versión de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La secuencia está ambientada en la música de Maradona con la canción de Life is Life de Opus. En ese contexto, Lionel Messi protagoniza un rondo con la actual casaca de Adidas de la ‘Albiceleste’, con la cual disputaría su última cita plantearia.

Argentina en el Mundial de Qatar 2022 el próximo martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita. Dicho compromiso está pactado a partir de las 7:00 horas de Chile.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi

In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3

— adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022