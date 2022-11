El inesperado mensaje de Scaloni tras la goleada de Argentina: “Hay posibilidades de cambiar la lista de 26 jugadores”

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras la goleada por 5-0 ante Emiratos Árabes y admitió que hay posibilidades de cambiar la lista de los 26 jugadores convocados de la ‘Albiceleste’ a solo cuatro días del inicio del Mundial de Qatar 2022.

El DT de 44 años apuntó sobre los jugadores ‘tocados’ y explicó que “tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo”.

“No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso algunos se han quedado afuera y hemos dosificado los minutos”, agregó.

Scaloni y el último duelo de Argentina antes de Qatar

En esa línea, el estratega trasandino se refirió al duelo amistoso en Abu Dabi. “Era un partido incómodo para nosotros, porque no era fácil jugar a una semana del inicio del Mundial, había riesgos y por eso en el entretiempo hicimos algunos ajustes”, indicó.

“Uno cuando sale a jugar quiere dar el máximo, y al jugador no le podés decir que no meta la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”, cerró.