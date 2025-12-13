Volcamiento de camión tolva sobre auto en cerro de Valparaíso / Foto Facebook

Un grave accidente de tránsito se registró en el cerro El Litre de Valparaíso, luego de que un camión tolva cargado con arena volcara y cayera sobre un automóvil que se encontraba detenido en la vía, en un hecho que quedó registrado en video por los propios ocupantes del vehículo afectado.

Según medios regionales, el incidente ocurrió cerca de las 11:15 horas en la subida El Litre, calle Nueva Las Rosas, cuando el camión intentaba avanzar por la empinada pendiente para dirigirse a una obra de construcción en el sector de El Vergel.

Sin embargo, al no lograr continuar el ascenso, el conductor decidió retroceder, perdiendo el control de la máquina, que terminó volcando cerro abajo.

Pese a la violencia del impacto, los tres pasajeros del automóvil resultaron ilesos, mientras que el chofer del camión no sufrió lesiones, aunque quedó en estado de shock, según informó Carabineros.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, personal del SAMU y Carabineros, quienes trabajaron en la atención del conductor y en las labores de emergencia. Debido a la complejidad de la remoción del camión, el tránsito se mantuvo suspendido entre Nueva Las Rosas y avenida Alemania durante gran parte de la jornada.