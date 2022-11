Argentina golea a Emiratos Árabes en su último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022

Argentina goleó este miércoles por 5-0 a Emiratos Árabes en su último amistoso internacional antes del Mundial de Qatar 2022. La “Albiceleste” mostró todo su potencial en Abu Dhabi y ahora tendrá que emprender su viaje para disputar la Copa del Mundo.

En el estadio Mohammed Bin Zayed, los trasandinos abrieron el marcador rápidamente a través de Julián Álvarez. En un contragolpe, el jugador del Manchester City recibió la asistencia de Lionel Messi y en solitario empujó el balón para poner la ventaja a los 15 minutos.

Julián Álvarez scores for Argentina with the Lionel Messi assist. 🇦🇷pic.twitter.com/yHnO3tZDg2

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 16, 2022