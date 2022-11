FIFA incluye a Arturo Vidal entre históricos que vistieron la camiseta número 8 en la Copa del Mundo

A una semana del inicio del Mundial de Qatar 2022, la FIFA destacó en sus redes sociales a históricos jugadores que han vestido la camiseta número 8 en la Copa del Mundo, y entre los elegidos se incluyó al chileno Arturo Vidal.

En una gráfica divulgada por el ente rector del fútbol mundial, aparece la imagen del “King” vistiendo la casaca de La Roja y su tradicional número que utilizó en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Al lado de Arturo Vidal, la FIFA destacó a cuatro campeones del mundo. Xavi Hernández con España, Dunga con Brasil, Gennaro Gattuso por Italia y Mesut Özil de Alemania.

Además, la gráfica incluye al holandés Dennis Bergkamp, el inglés Frank Lampard, el rumano Gheorghe Hagi y el sudafricano Siphiwe Tshabalala, que anotó el primer gol en el Mundial que organizó su país.

El Mundial de Qatar 2022 arrancará el próximo domingo 20 de noviembre. El anfitrión y Ecuador se medirán en el estadio Al Bayt a partir de las 13:00 horas de Chile.

…and then there were 8 👕

We're one day closer to the #FIFAWorldCup 🏆⚽️ pic.twitter.com/J8E6S8srbA

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2022