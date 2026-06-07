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Famoso chileno cuenta su verdad: “Nunca en la vida me he sentido hombre” y “Sí, me siento mujer”

En una entrevista reciente volvió a hablar sobre su identidad de género, esta vez de forma más directa.

Javier Méndez

Famoso chileno cuenta su verdad: “Nunca en la vida me he sentido hombre” y “Sí, me siento mujer”

Nelson Mauri volvió a hablar sobre su identidad de género, esta vez de forma más directa que nunca.

El exrostro del programa de talento Rojo conversó con Daniela Aguilera en el videocast Caudal y no dejó espacio para interpretaciones.

“Sí, me siento mujer”, es parte de lo que se escucha en uno de los adelantos de la entrevista que fue compartido en las redes sociales.

En el mismo clip, Mauri también aclaró algo que considera fundamental: su orientación sexual y su identidad de género son cosas distintas.

“Mi orientación sexual es diferente a mi identidad de género, que es lo más importante en esta pasada y en esta entrevista que acepté tener con ustedes”, explicó.

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“¿Te sientes hombre? ¿Estás transicionando hacia qué? Tú decías: ‘Estoy fluyendo’“, le pregunta la conductora de Radio Pudahuel.

Nunca me he sentido hombre del todo. Tal vez sí en el estilo que encontré, mi manera de vestir. Pero, nunca en la vida me he sentido hombre, así como en el género masculino, lo que en el fondo caracteriza al género: ser como rudo, en que no podemos llorar, en que tampoco somos tan buenos para bailar", explicó.

Profundizó: “Siempre he tenido un lado más emocional, en el lado de mi pareja. Entonces, creo que siempre he tenido un lado femenino mucho más a flor de piel".

Cuando Nelson fue entrevistado en Primer Plano, a mediados de mayo, decía: “No podría decir que estoy en una transición, pero sí estoy transitando en una parte femenina mía (...) nunca ha sido mi intención esconderla”.

El capítulo se encuentra completo en el canal de Daniela Aguilera en YouTube (pichando aquí)

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