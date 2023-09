Con cuatro cambios: Chile confirma el quince con el que se medirá ante Samoa

Este jueves, Pablo Lemoine, el head coach de Los Cóndores, la selección de rugby de Chile, oficializó el listado de jugadores con los cuales afrontará su segundo duelo en el Mundial de Rugby, este sábado ante Samoa.

En relación al quince que cayó en el debut ante Japón, el charrúa “golpeó” la mesa y hará cuatro modificaciones en el plantel inicial. Así las cosas, Tomás Dussaillant, Pablo Huete, Santiago Pedrero y José Ignacio Larenas serán las novedades.

Para su inclusión, Diego y Alfonso Escobar, además de Javier Eissmann y Franco Velarde, deberán esperar en la banca de suplentes para tener su oportunidad para el duelo que Los Cóndores disputarán en el estadio Matmut Atlantique de Burdeos.

“Sabemos que la pelea en el pack de fowards sea un poco más determinante que en el partido anterior. Conocemos muy bien a este rival, en noviembre jugamos con Tonga, que tiene un estilo de juego parecido. El duelo del 1 a 1 va a ser una batalla, estamos mentalizado en ir a ganarlas. Ojalá hacernos fuertes en las formaciones fijas y en la defensa”, comentó Santiago Pedrero, una de las novedades del quince, en la previa al choque de Chile ante Samoa en el Mundial de Rugby.

🇨🇱 Here is the @Condores_rugby team taking on Samoa this weekend!#RWC2023 | #SAMvCHI pic.twitter.com/4vDRt69npB

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 14, 2023