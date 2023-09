Entre lágrimas: así se entonó el himno nacional en el histórico debut de Los Cóndores por el Mundial de Rugby

Un momento cargado de historia y emoción se vivió durante la mañana de este domingo en el Estadio Municipal de Toulouse, en Francia, lugar donde Los Cóndores cantaron el himno nacional para dar inicio a su primera participación en un Mundial de Rugby.

Algunos jugadores de la selección chilena de rugby llegaron hasta las lágrimas mientras entonaban la canción nacional, acompañados por numerosos hinchas de nuestro país que llegaron hasta el recinto deportivo y se hicieron sentir con fuerza.

Los Cóndores se estrenan en la cita planetaria enfrentando a Japón este domingo por el Grupo D, luego se medirán contra Samoa, Inglaterra y Argentina.

This is what it means ❤️#RWC2023 | #JPNvCHI | @Condores_rugby pic.twitter.com/5K61Gqkxup

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 10, 2023