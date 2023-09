Chile tiene su quince confirmado para el debut en el Mundial de Rugby ante Japón

A dos días de su debut en el Mundial de Rugby, Chile ya ratificó la formación con la cual enfrentará este domingo a Japón en Toulouse, ciudad a la cual llegaron ya este viernes con miras a este compromiso.

Con Martin Sigren como capitán, el quince nacional quedó definido de cara al compromiso que se disputará a contar de las 8 de la mañana de nuestro país y que será la primera vez que un elenco nacional de esta disciplina competirá en una Copa del Mundo.

Respecto al amistoso en el que perdió agónicamente con Namibia, el test más exigente de Chile, hay cinco cambios en la formación que se medirá ante Japón en el Mundial de Rugby. “Es un equipo nuevo, no lo usamos en los juegos previos, pero esperamos que cumpla con las expectativas”, aseguró el head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine al ratificar el quince.

“Sabemos que viene la “Marea Roja”, se siente la ansiedad, pero estamos contentos de que veremos muchas poleras rojas. Es un orgullo capitanear al mejor equipo de la historia chilena”, apuntó el capitán, Martin Sigren, al momento de anticipar lo que vivirán este domingo en Toulouse.

These boys are ready to make history on Sunday 🇨🇱#RWC2023 | #JPNvCHI pic.twitter.com/K2jdLBvaTd

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 8, 2023