Los Cóndores se mentalizan para el debut en el Mundial de Rugby: “Queremos que hablen de lo buena que es nuestra defensa”

Los Cóndores siguen trabajando en Perros-Guirec, la localidad en la que están desarrollando su concentración con miras a su histórica participación en el Mundial de Rugby en Francia.

El plantel nacional está avanzando en afinar detalles de cara a su debut, el domingo, en Toulouse, ante Japón. “Estoy muy bien, contento en los entrenamientos y de estar acá. Estoy entrenando en lo que el coach me ponga mientras sirva para el equipo. Estamos siguiendo lo que nos sale bien, estudiándolos, estaremos preparados para lo que nos propongan”, aseguró el fullback Iñaki Ayarza, en conferencia de prensa.

Todo en pos de adaptarse también a la exigencia mental que significa afrontar un Mundial de Rugby. “Es algo que nos viene transmitiendo el staff técnico, trabajar con presión. Es algo que llevamos en cancha todos los días. Es lo que nos empieza a acomodar, eso se siente en el equipo”, complemento el pilar de Los Cóndores, Iñaki Gurruchaga.

Además, el plantel nacional se enfoca en aprovechar las debilidades que pueda mostrar su rival del domingo, Japón. “Nos caracterizamos por la defensa, queremos plantar eso en este Mundial y que hablen de lo buena que es nuestra defensa, a partir de eso ir construyendo el ataque. Llevamos juntos los últimos cuatro años, eso nos da un plus, nos conocemos mucho y hay mucha hermandad, eso nos ayuda”, remarcó el pívot Matías Garafulic.

Todo mientras, en paralelo, las redes sociales del Mundial de Rugby celebraron un momento de relajo que vivieron los jugadores en Perros-Guirec, aprovechando las bondades de la costa francesa.

🇨🇱 @Condores_rugby are already making a splash at #RWC2023👀 pic.twitter.com/m0WAziC3sC

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 6, 2023