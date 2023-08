Jaime Pizarro despide a Los Cóndores antes de su viaje para disputar el Mundial de Rugby

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, encabezó este lunes la ceremonia donde se hizo entrega de la bandera chilena a Los Cóndores, que viajarán en los próximos días a Francia para participar, por primera vez en su historia, en el Mundial de la categoría.

Las autoridades del deporte nacional llegaron hasta el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR) de la Federación Nacional Deportiva de Rugby, ubicado en la comuna de La Reina, para realizar también una visita a las obras de mejoramiento de infraestructura que se está llevando en el recinto deportivo.

“Ver plasmado un avance de infraestructura siempre es atractivo, independiente de la disciplina (…) No me cabe ninguna duda de que lo que ha hecho el rugby ha estado marcado, no solo por el éxito deportivo, sino por ir construyendo cimientos de desarrollo deportivo”, comentó en la instancia Jaime Pizarro.

Por su parte, el presidente de la Federación de Rugby, Cristian Rudloff, valoró las obras de mejoramiento. “Todo esto es por y para los deportistas. Esta selección en particular tuvo que prepararse a base de mucho esfuerzo, sacrificio personal, dedicación y resiliencia, logrando esta histórica clasificación que nos enorgullece a todos como deportistas y chilenos, por ser la primera a nivel adulto en un mundial de rugby 15”, explicó.

En tanto, el capitán de Los Cóndores, Martín Sigren, no ocultó su emoción. “Honestamente, no sé cómo expresar la emoción que tenemos como jugadores al ver la transformación que ha tenido esta cancha, la que hemos tenido el privilegio de llamar nuestra casa por más de 30 años; que ha sido testigo de todo nuestro trabajo. Esta gran transformación nos da para seguir soñando (…) creo que este será el primer mundial de muchos y que vamos a seguir trabajando, y llevar a Chile ojalá al Mundial de Australia en 2027″, afirmó.

El proyecto de mejoramiento es financiado por el Estado de Chile, a través del IND, y se está trabajando técnicamente en conjunto al municipio de La Reina. Entre los trabajos que se realizan, desde hace unos cuatro meses, se encuentran: el mejoramiento del terreno e infiltración de este, así como también, se mejorarán el perímetro y borde de protección; se instalará césped sintético y nuevas luminarias y la cancha recibirá la certificación de World Rugby.

Los Cóndores harán su debut mundialista en tierras galas el próximo domingo 10 de septiembre contra Japón, en un grupo que además integran Samoa Occidental, Argentina e Inglaterra.